Identificado casal morto a facadas enquanto dormiam em MS

Sarah Chaves, com informações do O Correio News

Foi identificado como sendo Mary Ramos, 38 anos e Gilcione Rodrigues, 33 anos, o casal morto a facadas enquanto dormiam na madrugada desta quinta-feira (28), em Costa Rica.

Conforme O Correio News, o delegado de Policia de Costa Rica, Dr. Cleverson, realizou nessa manhã a perícia no local do crime e o principal suspeito é o ex-marido da vítima, Identificado como Jair, que segundo familiares já vinham ameaçando ela e tinha a chave da casa mesmo já estando separado de Mary.

De acordo com a polícia, Mary já havia sido sequestrada por Jair há poucos dias, e após as autoridades serem acionadas, o autor deixou a vítima em um local da zona rural do município.

Segundo o delegado que acompanha o caso, após invadir a residência, o autor atacou Gilcione enquanto ele dormia, deferindo-lhe várias facadas nas costas “A perícia acredita que a vítima estava dormindo com as costas para cima, por isso foi esfaqueada desta forma”, disse Cleverson.

Em seguida, ele golpeou a mulher muitas vezes, principalmente no rosto, e fugiu. As vítimas morreram no local, antes que pudessem ser socorridas.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil investigam a cena do crime buscando amis informações sobre o autor.

O casal tinha 3 crianças, uma delas de aproximadamente 2 anos, estava sentada na poça de sangue ao lado do corpo da mãe. As outras duas crianças estavam dormindo.

