Homens são encontrados abandonados e em situações precárias em casa do Guanandi

Um idoso de 68 anos e outro homem de 57 foram encontrados em situação de possível abandono na manhã desta quinta-feira (26), em uma residência no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9h45 para atender a ocorrência na Rua Mirim, onde funciona uma instituição de acolhimento identificada como Casa Lar Ação Humanitária. No local, os policiais encontraram os dois moradores em condições precárias.

A denúncia foi feita por uma servidora do Poder Judiciário que atua como curadora de um dos idosos, o homem de 68 anos. Ela relatou que foi até o endereço para verificar a situação do assistido, mas não encontrou a responsável pelo local.

Ainda conforme o boletim, no imóvel também estava a outra vítima de 57 anos, que apresenta sinais de deficiência intelectual. Segundo a denunciante, ambos estariam sem alimentação adequada e vivendo em ambiente insalubre.

A equipe policial constatou que a casa passava por reformas, com objetos removidos e forte cheiro de tinta. O portão estava aberto e os dois homens permaneciam do lado de fora da residência, sem pertences pessoais.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para registro da ocorrência. A Defensoria Pública também foi acionada e confirmou as condições encontradas no local.

Durante a apuração, foi identificado que uma das suspeitas é irmã da vítima de 68 anos, sendo apontada como sua atual curadora. Ela já havia sido investigada por situação semelhante em 2019, no município de Rio Negro. A repetição do caso levanta suspeitas de abandono e possível uso indevido de recursos do idoso, o que ainda será investigado.

A assistência social foi acionada e acompanhou a ocorrência. O caso foi registrado como abandono de incapaz, com agravante por envolver pessoa idosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

