Idoso é agredido com capacete e pedradas

Um idoso de 63 anos foi agredido a golpes de capacete e pedradas, dentro da sua quitanda, na manhã desta segunda-feira (15), em Corumbá. A suspeita é de que um desentendimento tenha gerado a agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, dois irmãos chegaram ao comércio do homem em uma moto e começaram a agredi-lo na cabeça com um capacete, em seguida também deram uma pedrada na perna do idoso. A vítima teve ferimentos na testa e uma lesão superficial na canela.

Em depoimento, o idoso disse que os irmãos ficaram furiosos após ele pedir para que baixassem o volume do som e que os suspeitos entraram no seu estabelecimento portando um revólver.

