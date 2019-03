Idoso morre ao ser atropelado e arrastado por carreta

Da redação com Dourados News

Após ser atropelado por uma carreta, João da Silva Primo, 80 anos, morador no jardim Água Boa, em Dourados, morreu por volta de meio dia do último domingo (3), a vítima trafegava de bicicleta, pela rua Coronel Ponciano, no trevo da rodovia BR-163, que dá acesso ao Distrito Industrial, quando foi atingido.

O idoso estava indo visitar um amigo quando por volta das 7h00 da manhã aconteceu o acidente, ele seguia para o residencial Dioclécio Artuzi.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima teria batido na lateral da carreta e sido arrastada por cerca de três metros, até a bicicleta se desprender do veículo, que seguiu viagem, por não perceber o acidente, mas assim que foi avisado o motorista voltou ao local para prestar socorro ao idoso.

João da Silva foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo horas depois.

