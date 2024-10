Idoso morre 13 dias depois de cair da cama e bater com a cabeça no chão

Um idoso, de 86 anos, morreu 13 dias depois de cair da cama na casa onde morava em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o filho do idoso contou que seu pai era praticamente acamado pois havia sido vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Acontece que, no dia 16 de outubro ele caiu da cama ao se levantar, sendo socorrido e encaminhado para a Santa Casa com um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico). Por conta disso, ele ficou internado até faleceu nesta terça-feira (29).

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

