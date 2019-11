Idoso tenta empurrar carro da esposa na subida e acaba atropelado

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

A Polícia Militar do Paraná fez o resgate de um idoso de 65 anos, que foi atropelado acidentalmente pela esposa, ao tentar empurrar o carro em uma subida, no município de Formosa do Oeste.

De acordo com os relatos dados a PM, o carro falhou na subida e a vítima saiu para empurrar o veículo. A mulher assumiu a direção, mas perdeu o controle, e o carro desceu de ré. O veículo passou por cima do idoso e arrastou a vítima por cerca de 20 metros, conforme a polícia.

O atropelamento não foi intencional, de acordo com a polícia. O ocorrido foi um acidente, quando o casal chegava em Formosa do Oeste.

Segundo PM, a vítima foi encaminhada, com o helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave para o Hospital Universitário de Cascavel, também no oeste.

