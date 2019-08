Imagens fortes – Filha espanca amante do pai até a morte

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Francisca Amorim Queiroz, 19 anos, morreu no último domingo (11) depois de ser agredida por uma jovem, também de 19 anos, que não teve a identidade revelada, em Manaus – Amazonas.

A vítima saía de um salão de beleza quando foi abordada pela autora, toda a ação filmada por populares. Nas imagens, é possível ver que Francisca cai ao chão e bate a cabeça. Ela levanta e continua a ser espancada pela jovem. Em certo momento, a vítima se desequilibra e é amparada por um homem.

Francisca chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu ao chegar à unidade de saúde.

De acordo com informações do G1 local, a vítima se envolveu com o pai e ofendeu a mãe da agressora. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

