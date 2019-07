Índigena comete suicídio em Dourados

O indígena Junilson Ribeiro Machado, 35 anos, se enforcou na residência onde morava, na noite de segunda-feira (29), na aldeia Jaguapiru em Dourados.

A delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Dourados, recebeu uma ligação da liderança da aldeia Vandair Figueiredo, que informou que havia um homem morto no povoamento e com sinais de enforcamento.

A polícia junto com a perícia foram até o local onde foram recebidos pela esposa da vítima, que informou que Junilson havia ingerido bebiba alcoólica durante a tarde enquanto esteve na rua. Quando Junilson chegou em casa às 20h disse à sua esposa que iria se deitar na rede, e alguns minutos quando o filho foi procura-lo encontrou o pai já com uma corda no pescoço que estava amarrada nos galhos de uma árvore próxima a ele.

Apesar da esposa ter cortado a corda que enforcava o marido ele já estava sem sinais de vida.

