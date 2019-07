Jovem é morto com dois tiros na cabeça em Dourados

Gustavo da Silva Pereira, de 20 anos, foi morto a tiros em Dourados nesse domingo (28).

Segundo informações do MS News, o crime aconteceu por volta das 15h próximo a um campo de futebol no Jardim Canaã.

Segundo a Guarda Municipal, moradores entraram em contato com a guarnição e relataram que ouviram os disparos e quando saíram, encontraram Gustavo morto no meio da rua. Gustavo foi morto com dois tiros na cabeça e um no peito.

Além da Guarda, policiais militares e da funerária de plantão estirem no local, aguardando a chegada da perícia. A vítima seguia numa motocicleta XTZ preta quando foi surpreendida pelo atiradores.

O local do assassinato foi isolado e atraiu vários curiosos. Conforme testemunhas, a vítima mora no Jardim Ouro Verde.

O rapaz trabalhava na montagem de silos na região de Fátima do Sul. Ainda não há informação sobre a motivação do crime, nem sobre os suspeitos.

A moto não está no local e ainda não foi localizada.

