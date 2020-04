Indígenas são presos por violência doméstica e ameaça de morte

A Polícia Milita prendeu na quarta-feira (1°) dois autores por violência domestica na Aldeia Jaguapiru em Dourados .



O primeiro caso aconteceu durante a tarde quando o autor, Ramão Avila Morales, 52 anos, que após passar o dia se embriagando, chegou em casa agressivo e ameaçou a esposa e outras pessoas da casa com um facão de cortar cana.



O segundo registro, foi a denúncia de que Ronaldo de Oliveira, 26 anos, agredia sua esposa com socos e chutes além de ameaça-la de morte



As agressões físicas deixaram marcas na região dos olhos, pernas e pés.



Após as agressões cometidas e confirmadas, Ronaldo e Ramão receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Depac de Dourados.

