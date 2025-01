JD1TV AGORA: 'Nilo Cara Preta' é morto em confronto com a Polícia Militar no Carandiru

Um homem, identificado como Cleiton Souza Lima, de 42 anos, conhecido como ‘Nilo Cara Preta’, morreu na tarde desta quinta-feira (9) após confronto com a Polícia Militar na invasão urbana conhecida como ‘Carandiru’, na Rua Jamil Basmage, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, Cleiton foi alvejado após avançar na direção dos policiais com um facão. Ainda de acordo com a polícia, ele chegou a ser resgatado com vida e levado até o Centro Regional de Saúde (CRS) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No entanto, moradores do ‘Carandiru’ e parentes da vítima contestam a versão da polícia, afirmando que a ação da polícia foi truculenta e violenta. “Hoje foi meu tio, mas amanhã pode ser uma criança, uma gestante”, disse parente de Cleiton.

Os moradores da invasão urbana também reclamaram da entrada no ‘Carandiru’ sem a existência de um mandado. “Aqui é uma área particular, não somos uma área pública, para vocês entrar [...] tem que mostrar o mandado, não sei, chegaram com a arma já pra fora”, comentou a sobrinha de Cleiton, que também é moradora da comunidade.

“Eles tiraram o corpo, levaram pro hospital, de boa, mas meu tio já saiu daqui de óbito”, disse outro parente de Nilo. “Não respeita ninguém”, criticaram.

