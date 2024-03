JD1TV: Chiquinho BrazÃ£o, mandante do assassinato de Marielle Franco, chega a Campo Grande

Dias após ser preso, os irmãos Chiquinho Brazão, um dos acusados pela Polícia Federal de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, acabou de chegar em Campo Grande. Ele foi transferido para a Penitenciária Federal da Capital.

Chiquinho, e o irmão Domingos, foram presos no domingo (24), depois da delação premiada de Ronie Lessa, que entregou os dois como mandante do crime. Na ocasião, Ronie está sendo acusado por ser o executor do assassinato.

O preso chegou a Campo Grande em um jato da Polícia Federal, que pousou pouco antes das 11h da manhã de hoje (27), no Aeroporto Internacional.

nquanto isso, Domingos Brazão será encaminhado para o presídio de Porto Velho, em Rondônia. O delegado Rivaldo Barbosa, também detido na mesma operação, permanecerá preso em Brasília.

Assista a chegada de Chiquinho:

