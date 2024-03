Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Donos da Bola', da Band, criticou e detonou o pedreiro, de 32 anos, flagrado por uma câmera de segurança agredindo uma menina negra, de 4 anos, na Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, região do grande Universitário, em Campo Grande. O motivo da agressão? Um abraço que a criança deu no filho do homem.

O caso, que aconteceu na segunda-feira (11), está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que já ouviu as partes e algumas testemunhas. Por ora, a investigação está sob sigilo por envolver menores de idade.

Em seu programa, na quarta-feira (13), Neto lembrou que estava visualizando as notícias e se deparou com o caso que aconteceu na capital sul-mato-grossense. "O cara, bater numa criança, de 4 anos, uma menina", disse num primeiro momento, e acrescentou. "Se eu pego ele", demonstrando raiva com o acontecido.

"É que eu não posso falar as coisas que eu penso", pontuou. Para os companheiros de palco, o ex-jogador explica a situação que viralizou nacionalmente. "Ele [pedreiro] bateu numa menina preta, negra, porque abraçou o filho, que é branco. Esse país, as pessoas, não dá mais", esbravejou.

Neto comentava sobre assuntos financeiros no esporte e pelo tamanho da modalidade, poderia também abordar outros assuntos que estão em evidência, como o caso da menina agredida, que possivelmente haveria um caso de racismo envolvido e pediu intervenção até do presidente Lula.

"Como que não tem nada a ver? Com a menina que apanha na escola de um pai. Não é possível. Ô seu presidente, ô Lula, Padilha, secretário de segurança pública, não é possível que vão deixar um cara bater em uma criança, de 4 anos".

JD1TV: Neto detona pai que agrediu criança negra na Capital e pede ajuda de Lulahttps://t.co/C3YFrzULyZ pic.twitter.com/0zStz92FB0 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 15, 2024

Câmera flagrou ação - No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias, a criança negra aparece na fila para seguir para a sala de aula e aproveita para dar um leve abraço no seu amiguinho. Porém, esse ato gerou insatisfação no pai do menino, que apareceu rapidamente.

O homem em questão dá um empurrão na menina, que por sorte, ela não cai e consegue se manter equilibrada em meio a mochila. A ação seguinte? Retirar o filho da fila, o mesmo que recebeu o abraço da menina.

Versão do pai - Em depoimento as autoridades, o pai de um aluno, responsável por empurrar uma criança negra, alegou que o filho tem ‘fobia’ e não gosta que abracem ele. O empurrão aconteceu por volta das 7h da manhã, antes do início das aulas, sendo que na ocasião, ele chegou a bater na diretora e em uma inspetora da instituição.

Consta no boletim de ocorrência, que após deixar o filho na escola o homem ficou pelo lado de fora olhando o pequeno. Em determinado momento, uma coleguinha chega e abraça o menino. Ao ver a cena, da menina negra abraçando seu filho, ele passou a dizer para separar os dois, pois o menino tem fobia.

Sem ser atendido, ele passou a ficar nervoso dizendo que entraria na escola para afastar as crianças. Ao ser impedido pela diretora, ele a empurrou, invadindo o pátio da instituição. Após entrar, o homem empurra a menina pelas costas, pega o filho e sai do local.

Ainda para os policiais, o autor relato que já na metade da quadra teria repensado suas atitudes. Arrependido, ele voltou a instituição e encontrou os fatos registrados em uma ata. Mais nervoso ainda, o homem orientou seu filho a que caso a menina ou qualquer outra criança se aproximasse dele, que ele poderia bater.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também