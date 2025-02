'Jornalismo de luto': colegas lamentam feminicídio de Vanessa em Campo Grande

O jornalismo sul-mato-grossense amanheceu mais triste e de luto pela perda da profissional Vanessa Ricarte, de 42 anos. Ela foi mais uma vítima de feminicídio, após ser atacada de forma covarde e brutal pelas mãos do até ex-noivo, o músico Caio César Nascimento, na tarde de quarta-feira (12), na região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas em estado grave. Informações apontam que a equipe médica da Santa Casa tentaram estabilizar Vanessa para ela passar pelo procedimento cirúrgico, mas ela não resistiu e faleceu no começo da madrugada desta quinta-feira (13).

Nas redes sociais, colegas e amigos que a conheceram e trabalharam junto lamentaram profundamente o caso que envolveu a profissional, conhecida pelo carinho que tinha com todos, a alegria e acima de tudo, por ser uma grande profissional na área - ela, atualmente, era assessora do Ministério Público do Trabalho, e foi colunista do JD1 Notícias.

"Inacreditável que mais um caso absurdo de violência contra a mulher, essa praga sem fim, tenha levado de nós esse sorrisão", disse Marta Jesus, amiga da vítima.

Renan Nucci lamentou bastante a morte da jornalista, com quem conviveu no passado. Em mensagem emocionante publicada nas redes sociais, o jornalista lembrou dos bons momentos ao lado da vítima.

"Algumas pessoas passam pela nossa vida e deixam marcas que o tempo jamais apaga. Hoje me despeço de alguém que foi muito importante para mim, alguém com quem compartilhei amor, histórias e momentos que guardarei para sempre no coração. É difícil encontrar palavras para expressar a dor de uma partida tão cruel e injusta. Só me resta agradecer pelo que vivemos, pelas risadas, pelos aprendizados e pelo carinho que sempre existiu", escreveu.

Um primo de Vanessa também se despediu. "Prima, seu espírito com certeza está junto do Mestre Jesus nos braços de Deus Pai. A dor é imensa, quanta tristeza. Eu te amo".

Alan Diógenas também se manifestou nas redes sociais. "Muito triste perder uma amiga assim. Uma pessoa queria e sorriso único. Descanse em paz, Vanessa".

