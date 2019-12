Jovem é esfaqueado próximo ao terminal rodoviário

Marya Eduarda Lobo, com informações do Ivi Notícias

A vítima foi atingida na região do ombro e do tórax, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital local, onde receberia os devidos atendimentos.

Um jovem, de 23 anos, foi esfaqueado nas proximidades do terminal rodoviário de Ivinhema, no final da tarde desta sexta-feira (20).