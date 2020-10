Jovem é presa por desacato em tabacaria da capital

Jovem de 20 anos foi presa, na madrugada deste sábado (10), após ofender policiais militares durante fiscalização em uma tabacaria, no Coronel Antonino, em Campo Grande. A garota xingou e mostrou o dedo do meio depois de tentar se esconder no banheiro do local.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais estavam fazendo fiscalização em uma tabacaria quando perceberam que havia alguns clientes menores de idade. Em determinado momento, a jovem de 20 anos passou a ofender os militares com xingamentos dizendo que eles não tinham respeito e nem educação.

Mesmo advertida sobre a atitude, ainda segundo o registro, a garota continuou xingando os policiais e mostrou o dedo do meio, indicando gesto obsceno. A cliente teria ficado revoltada depois de ser flagrada, durante abordagem, tentando se esconder no banheiro da tabacaria.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) - Centro e será investigado.

