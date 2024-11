Jovem morre ao bater de frente com caminhão na BR-262, entre Ribas e Água Clara

A jovem Alexia Cardozo Ferraz, de 27 anos, morreu durante um grave acidente de carro ocorrido na noite de domingo (24), na BR-262, no km-160 localizado entre as cidades de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, Alexia era motorista de um Chevrolet Onix e seguia pela rodovia sentido Água Clara – Ribas do Rio Pardo. Por motivos ainda desconhecidos, ela teria invadido a pista contrária e batido de frente com um caminhão que transportava celulose.

Por conta do impacto, a jovem faleceu ainda no local. A cena foi isolada pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e será investigado.

