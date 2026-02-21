Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha

Um jovem de 18 anos foi resgatado após passar mal em uma área de difícil acesso no Pantanal, na manhã de sexta-feira (20), com apoio da Marinha do Brasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 11h na Fazenda Belém, na região do Paiaguás, próximo ao Porto São Pedro, a cerca de 120 quilômetros de Corumbá.

De acordo com a corporação, o jovem começou a apresentar sintomas como taquicardia, tontura e falta de ar por volta das 10h, uma vez que possui histórico de tabagismo e ansiedade. Quando a equipe chegou, a vítima estava consciente, orientada e com sinais vitais estáveis.

Por conta da dificuldade de acesso ao local, foi necessário acionar o apoio aéreo do Esquadrão de Helicópteros da Marinha, vinculado ao 6º Distrito Naval.

O resgate foi feito por helicóptero, que pousou por volta das 14h no heliporto da unidade militar, onde o jovem foi recebido para continuidade do atendimento. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao pronto-socorro e ficou sob avaliação médica.

