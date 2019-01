Jovem que tentou matar ex-companheira está foragido

Reinaldo Pires Gomes, 27 anos, que atirou contra sua ex-companheira, Sonia Cardozo Garcete, 25 anos, na quarta-feira (2), em Pedro Juan Caballero, continua foragido.

Reinaldo não teria aceitado o fim do relacionamento e, ontem, atirou seis vezes contra sua ex-companheira. Três tiros atingiram as costas da vítima. Sonia foi submetida a uma cirurgia no mesmo dia em que foi internada. Seu estado de saúde é considerado estável. Ela se recupera no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

De acordo com informações do site ABC Color, a Justiça paraguaia já expediu um mandado de prisão contra ele. A irmã de Sonia disse que a vítima vinha recebendo ameaças de morte desde 10 de dezembro do ano passado, data em que ela terminou o relacionamento. Os dois têm três filhos.

A polícia paraguaia faz buscas para encontrar o autor. Informações apontam que ele fugiu com uma motocicleta que emprestou de Sonia.

Deixe seu Comentário

Leia Também