Jovem que utilizava café para esconder cheiro de maconha é preso

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã Informa

Policiais Militares do Distrito de Sanga Puitã/4ºBPM, receberam uma denúncia de que havia um indivíduo no ônibus intermunicipal que fazia linha entre Ponta Porã e Dourados e que estaria realizando transporte de entorpecente.

Ao avistarem o referido ônibus, os policiais deram ordem de parada e, no interior do bagageiro, localizaram uma mala na cor preta com forte cheiro de café.

Após localizarem o proprietário através do ticket de identificação, os policiais solicitaram que o mesmo abrisse a mala, sendo assim encontrados três tabletes de maconha e oito sacos de Skunk embalado a vácuo.

O autor, de 18 anos, disse ser o proprietário da droga e levaria para o Estado de Goiás aonde comercializaria o entorpecente. Relatou, ainda, que é a segunda vez que vem à cidade de Ponta Porã para a mesma empreitada.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Polícia Federal e entregue juntamente com a droga que, após pesada, totalizou 3,150 Kg de maconha e 6,700 kg de Skunk.

