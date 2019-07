Jovem sai para ir à igreja e some no bairro Paulo Coelho Machado

A família de Brenda Romão Borges, de 16 anos, está à procura da garota que saiu de casa no sábado (13), no bairro Paulo Coelho Machado, e desde então está desaparecida. Os pais da menina acionaram a polícia e o Conselho Tutelar e aguardam informações sobre o paradeiro de Brenda. Em uma postagem no Facebook, Milene de Souza, que é madrasta da garota, escreveu que ela saiu de casa trajando uma calça camuflada e uma blusa vermelha.

A jovem disse que iria à igreja encontrar-se com a avó. Segundo os parentes, ela costumava ir para a casa de uma amiga que fica no bairro, mas voltava sempre antes das 20h. Os pais buscaram informações com os amigos da garota, que saiu apenas com a roupa do corpo, mas ninguém soube dizer o que havia acontecido. Informações sobre o paradeiro de Brenda podem ser repassadas à polícia pelo 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também