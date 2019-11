Jovem se mata por não aceitar fim de casamento

Sarah Chaves, com informações do Amambai Notícias

O jovem Cristian Jackson Urizar Maria, 24 anos, se matou no domingo (24), com uma corda de náilon. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém quando chegaram a vítima já estava sem vida, na residência onde morava com a mulher no bairro, Vila Cristina, em Amambai.

De acordo com a ocorrência, quem encontrou o corpo de Cristian foi a esposa, Leuteria Aquido Sandoval, 25 anos. Ele amarrou a corda de náilon em uma travessa de sustentação da casa que usou para se enforcar, a mulher querendo salva-lo o tirou do local até que o socorro chegasse.

De acordo com a esposa o que pode ter levado ao ato suicída do marido, é o fato de o casal estar passando por processo de separação.

A Polícia Civil de Amambai esteve no local fazendo o procedimento padrão. O corpo de Cristian está sendo velado no Memorial Primavera, e o sepultamento acontece nesta segunda-feira (25), no cemitério municipal.

