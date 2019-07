Após término de namoro, jovem se suicida com cabo de HDMI

O jovem Bruno Silveira Freitas, de 24 anos, cometeu suicídio após “discutir” com a namorada Ana Carolina Padilha de Souza por causa de um trabalho dela e ela terminar o relacionamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 17h de ontem (25), o Bombeiro Militar de Campo Grande foi acionada para atender a ocorrência no Bairro Monte. No local, a vítima estava no banheiro da residência com um cabo de HDMI, em óbito ha várias horas.

Ana contou à polícia que no final da tarde de quinta-feira (24), teve a discussão com o Bruno e que durante discussão ele não aceitou o término e se trancou no banheiro.

Ainda segundo a namorada, ela tentou convencer ele a sair do banheiro, mas ele se negava. E que em um momento ele saiu do banheiro e pegou algo que ela não identificou o que seria e voltou se trancar.

Como ele não quis sair, Ana resolveu ir embora, e ele disse ficaria bem. Mais tarde Ana recebeu uma ligação de um mecânico que estava fazendo manutenção no veículo de Bruno, e disse que não estava conseguindo contato com ele.

Ana voltou na casa dele e viu que a porta da casa estava destrancada, foi até o banheiro e viu que o mesmo ainda estava trancado. Ela chamou algumas vezes por ele, porém não obteve resposta.

Ela pediu a ajuda a um dos vizinhos que com uma chave de fenda abriu a fechadura da porta do banheiro. Ainda segundo o registro policial, Ana contou que o namorado era depressivo, e estaria sendo acompanhando por um psicanalista, além de tomar medicamentos para combater a depressão.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

