Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira

O velório e o sepultamento de Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos, e Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 29 anos, serão realizados nesta segunda-feira (23). Os dois morreram no domingo (22), após um afogamento seguido de descarga elétrica em um açude de uma chácara em Bonito, durante uma festa de casamento.
O corpo de Pedro Henrique está sendo velado no salão da Igreja Católica – Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 16h desta segunda-feira (23).
Já Gustavo Henrique Camargo dos Santos será velado no Salão Paroquial da Igreja Matriz, em Vicentina. A previsão de chegada do corpo é a partir das 14h.
O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
Caso
O caso aconteceu enquanto ocorria uma festa de casamento, com familiares vindo de Vicentina e Caarapó. As duas vítimas estavam em uma tirolesa, quando Pedro caiu e logo na sequência foi Gustavo, que tentou salvá-lo.
Pedro Henrique não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Gustavo foi transferido em estado grave, pelo sistema de vaga zero, para atendimento especializado em Campo Grande, mas também não resistiu.