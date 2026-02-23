Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira

O velório e o sepultamento de Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos, e Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 29 anos, serão realizados nesta segunda-feira (23). Os dois morreram no domingo (22), após um afogamento seguido de descarga elétrica em um açude de uma chácara em Bonito, durante uma festa de casamento.

O corpo de Pedro Henrique está sendo velado no salão da Igreja Católica – Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 16h desta segunda-feira (23).

Já Gustavo Henrique Camargo dos Santos será velado no Salão Paroquial da Igreja Matriz, em Vicentina. A previsão de chegada do corpo é a partir das 14h.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Caso

O caso aconteceu enquanto ocorria uma festa de casamento, com familiares vindo de Vicentina e Caarapó. As duas vítimas estavam em uma tirolesa, quando Pedro caiu e logo na sequência foi Gustavo, que tentou salvá-lo.

Pedro Henrique não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Gustavo foi transferido em estado grave, pelo sistema de vaga zero, para atendimento especializado em Campo Grande, mas também não resistiu.

Saiba Mais Polícia Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito

Deixe seu Comentário

Leia Também