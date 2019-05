Ladrões roubam TV, mas antes comem chocolates em restaurante

O restaurante Paraíba na rua Rui Barbosa, em Campo Grande, foi roubado durante a madrugada desta sexta-feira (24), segundo informações do boletim de ocorrência os ladrões arrombaram o comércio pelo telhado.



A proprietária do estabelecimento, de 51 anos, contou que chegou por volta das 6 horas da manhã desta sexta (24) para abrir o restaurante dar início aos trabalhos, e encontrou o local revirado, cadeiras quebradas e algumas telhas arrancadas.



Os suspeitos levaram uma televisão 42 polegadas do salão do restaurante e R$ 200 do caixa. Os bandidos também comeram bombons e beberam refrigerantes. A comerciante contou que em janeiro deste ano, o local já havia sidoalvo de bandidos.

