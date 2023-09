Líder religiosa de aldeia e marido são mortos carbonizados em Aral Moreira

A líder religiosa da etnia guarani-kaiowá, Sebastiana, e o seu marido, Rufino, foram encontrados mortos durante o começo da tarde desta segunda-feira (18), na aldeia Guassuty, localizada no município de Aral Moreira. Os dois tiveram seus corpos carbonizados.

Conforme as informações iniciais, as vítimas foram queimadas dentro do espaço que usavam para fazer os rituais tradicionais. Como o local era de madeira, acabou ficando completamente destruído.

O site Ligado na Notícia, informou que as equipes da Polícia Civil estão investigando o caso. O suspeito de ter cometido o assassinato está sendo procurado pelas autoridades policiais.

Para o delegado Maurício Vargas, que cuida do caso, o principal suspeito é familiar das vítimas. “Estamos em intensas buscas para encontrar o autor. Mobilizamos várias equipes para buscar o autor do crime”, disse o delegado ao site.

Deixe seu Comentário

Leia Também