Mãe é presa por torturar filho de 4 anos

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Cívil de Ladário prendeu em flagrante na tarde dessa quinta-feira (9) uma mulher, 25 anos, por praticar, em tese, tortura-castigo contra o seu filho, 4 anos.

O conselho tutelar de Ladário recebeu denúncias de maus tratos com a criança e foi até o local para averiguar as acusações. Na residência, os agentes do conselho encontraram o menino preso em um quarto como forma de castigo, assustado e tremendo.

Os conselheiros tutelares também encontraram diversos hematomas e lesões nas costas, rosto, orelha e mãos da criança. Além de algumas cicatrizes de aparentemente de queimaduras.

Após encontrar o menino naquele estado, a Policia Civil foi acionada e compareceram ao local, onde deram voz de prisão a mãe dele pelo crime hediondo de tortura-castigo em seu filho.

A criança foi encaminhada a uma unidade médica para receber cuidados médicos e ser submetido ao exame de corpo de delito.

