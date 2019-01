Mais um policial paraguaio é preso com veículos roubados no Brasil

Saiba Mais Polícia Policial paraguaio é preso com carro roubado no Brasil

O suboficial da Polícia Nacional do Paraguai Pedro Yanel Acosta, 35 anos, foi preso na tarde de terça-feira (8), em Pedro Juan Caballero, com duas caminhonetes roubadas no Brasil. Este é o segundo caso, em menos de uma semana, de policial paraguaio flagrado com veículo brasileiro tomado de assalto.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, o suboficial percebeu a movimentação de policiais nas proximidades da casa dele e então foi até a diretoria do órgão e lá contou que estava com duas caminhonetes.

Outros policiais foram à casa dele e lá encontraram os dois veículos, ambos com placas de Ponta Porã e roubados na mesma cidade. Um foi levado dia 20 de dezembro, tendo a vítima sido agredida a coronhadas, e o outro, dia 6 de janeiro.

Conforme a polícia, o carro usado pelos bandidos nos dois roubos são da mesma cor e do mesmo modelo. Agora, será investigado se foi o mesmo veículo foi usado nos dois casos.

A polícia paraguaia também vai investigar se os dois policiais presos nos últimos dias se conhecem e se pertencem a um mesmo grupo de roubo de veículos. Eles foram autuados por receptação.

O policial preso na semana passada teve a prisão preventiva pedida à Justiça pelo Ministério Público e foi transferido para Assunção.

