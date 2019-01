Policial paraguaio é preso com carro roubado no Brasil

Julio Simón Mendoza Acosta, 29 anos, sub-oficial da Polícia Nacional do Paraguai de Pedro Juan Caballero, foi preso na tarde desta sexta-feira (4 ), com uma caminhonete roubada em Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, ele trafegava a bordo da caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, com placas QAM-8438, que foi roubada a mão armada na cidade de Ponta Porã na noite de quinta feira (3).

Após o roubo a informação foi repassada de forma imediata aos investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis da Polícia Nacional cujos agentes passaram a realizar buscas pela caminhonete, quando na manhã da sexta-feira (4), foi vista trafegando em pleno centro de Pedro Juan Caballero.

Durante a abordagem os investigadores tiveram uma surpresa ao encontrar o sub-oficial Julio Simón, dirigindo o veiculo. Ele foi preso e encaminhado para a chefatura da polícia o Departamento de Amambay e a caminhonete ao Ministério Publico para posterior entrega ao proprietário.

O diretor da Polícia Nacional, comissário Victor Rios, manifestou que ao ter conhecimento do caso colocou o sub-oficial a disposição da Justiça e o caso foi comunicado a direção de assuntos internos da polícia a fim de que seja realizada uma investigação sobre o caso e identifique os compradores e outros integrantes da quadrilha que estaria realizando o roubo de caminhonetes na cidade de Ponta Porã no estado do Mato Grosso do Sul, “Não protegeremos delinquentes nas filas policiais e atuaremos com a lei contra os mesmos”, afirmou o diretor de polícia em Pedro Juan caballero.

Deixe seu Comentário

Leia Também