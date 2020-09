Mecânico é multado após queimar cadela com panela de gordura fervendo

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Uma equipe de agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) recebeu na terça-feira (8), denúncias sobre uma cadela que estaria com queimaduras em uma residência no bairro Nova Miranda, em Miranda.

Uma equipe foi rapidamente ao local, confirmou a denúncia e encontrou o animal que estava com queimaduras no tronco e sendo cuidado por uma mulher de 36 anos.

A mulher afirmou que a cadela havia sido queimada pelo seu tio que morava nas proximidades e que ela estava cuidando-a há aproximadamente 30 dias.

A PMA foi à residência do acusado e ele disse que havia se descuidado de uma panela com óleo no fogão aceso que começou a ferver, momento em que ele teria jogado o óleo quente pela janela atingindo a cachorra e a sua sobrinha havia se prontificado a cuidar.

A Polícia Militar Ambiental apreendeu o animal e deixou sob os cuidados da sobrinha do autor. Ele foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 500,00 e responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.

