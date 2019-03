Menina de dez anos se mata com arma do pai, em SÃ£o Paulo

Saiba Mais Polícia Polícia investiga morte de menina de 11 anos

Uma menina de dez anos de idade se matou em São Caetano do Sul (SP), na manhã de domingo (17), utilizando a arma do pai. O caso acontece em meio à discussão aberta sobre controle de posse de armas a partir do atentado de Suzano (SP).

De acordo com guardas civis municipais que participaram da ocorrência, o pai, um funcionário público que não teve a identidade revelada, contou que estava tomando banho e ouviu um barulho de disparo. Quando se deparou com a filha, ela já estava morta no chão. O homem contou ainda que o revólver estava sem munição e que, portanto, a criança poderia ter carregado a arma sozinha.

Aluna da Escola Municipal Oswaldo Samuel Massei, a menina, que também teve o nome preservado, deixou, duas cartas que ainda não tiveram o conteúdo exposto.

De acordo com o site Repórter Diário, a criança falava abertamente sobre suicídio e sua mãe morreu há oito meses.

A arma do pai, do ano de 1991, tinha registro mas, segundo as investigações, estava em situação irregular. O caso foi registrado na delegacia sede de São Caetano.

Pelo Twitter, o prefeito da cidade, Auricchio Júnior (PSDB), lamentou o ocorrido. “Deixo minha solidariedade à família e aos amigos da menina que deu fim à própria vida hoje pela manhã, no bairro São José. Meus sentimentos a todos. São Caetano do Sul em luto.”

