Mais um cai no “Golpe da OLX” e tem whatsapp clonado

Mais uma pessoa teve o Whatsapp clonado ao cair no “Golpe da OLX”, onde uma pessoa se passando por um representante da empresa consegue acessar o aplicativo de mensagens da vítima e pede dinheiro para os contatos.

Após fazer um anuncio de venda em Campo Grande, a vítima recebeu uma ligação na noite desta terça-feira (05) de uma pessoa que dizia trabalhar na OLX e que enviou um código para vítima.

Para que isso tipo e golpe funcione a vítima deve relatar esse código ou clicar no link enviado pelo o autor, com isso ele terá acesso ao Whatsapp da pessoa, situação que ocorreu no caso de ontem, onde, por ligação, a vítima passou um código para o autor.

A vítima achou que tudo se tratava de uma atualização de sistema, como “informado” pelo o autor, mas após dizer o código, começou a receber ligações de amigos dizendo que ele estaria pedindo dinheiro pelo whatsapp, momento em que percebeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro) da capital.

