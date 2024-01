Morador do Nova Lima é preso por maus-tratos contra filhote de pitbull

Um morador do bairro Nova Lima, de 24 anos, foi preso pelo crime de maus-tratos de animais, nesta terça-feira (23). A prisão aconteceu na casa dele.

Conforme as informações policiais, a DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), recebeu uma denúncia anônima e se deslocou até o local indicado.

Ao chegar, as equipes encontraram um cachorro filhote da raça pitbull, marrom, infestado de carrapatos e muito magro, além de viver em ambiente insalubre com muitas fezes, urina e sem alimentação adequada.

Os moradores foram chamados, mas diante do não atendimento, duas testemunhas foram acionadas para acompanharam a abertura do portão, momento em que foi feito o resgaste do animal, que se encontrava em risco.

Na sequência, os policiais realizaram diligências para a captura do autor, que foi preso em flagrante e conduzido para a Especializada.

O animal foi levado ao CCZ, para atendimento e posteriormente deverá ser encaminhado a um lar temporário.

