Motociclista colide em caminhão estacionado

Um jovem de 19 anos, que trafegava em uma motocicleta pela avenida Tamandaré, acabou perdendo o controle e batendo bruscamente em um caminhão estacionado. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (12), no bairro Jardim Paradiso, em Campo Grande.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem andava no sentido bairro-centro e no mesmo sentido havia uma caminhonete, que aparentemente desrespeitou a sinalização ao fazer uma conversão para entrar na avenida Mascarenhas de Moraes. O piloto se assustou e perdeu o controle parando embaixo do caminhão.

Testemunhas acionaram o socorro, e o jovem ficou desacordado. O motorista da caminhonete não parou e fugiu do local.

A suspeita é de que o motociclista tenha sofrido um traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

