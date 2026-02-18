Menu
Motociclista fica gravemente ferido durante acidente em Anastácio

A moto ficou caída de cabeça para baixo e completamente destruída

18 fevereiro 2026 - 18h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (O Pantaneiro / João Eric )

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto na tarde desta quarta-feira (18), em Anastácio.

Conforme o site O Pantaneiro, a batida aconteceu por volta das 13h25, no cruzamento das ruas Hilário Benício de Arruda e Coronel Ponce. A colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Ténéré e um veículo Jeep Overland.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a alguns metros do ponto da colisão e parou em um canteiro da via. A moto ficou caída de cabeça para baixo e completamente destruída.

Segundo informações do atendimento, o condutor sofreu fratura em uma das pernas e ferimento em um dos braços. Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a uma unidade hospitalar da região.

O trânsito no cruzamento ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas. Moradores afirmam que o trecho é movimentado, principalmente no período da tarde, e cobram melhor sinalização no local.

