Motociclista morre após colidir na traseira de um caminhão

Depois de bater uma Biz na traseira de um caminhão caçamba carregado de madeira, Gleison Martins Mota, 19, morreu na noite desta terça-feira (1º). O acidente ocorreu em Dourados, na BR-163 e um jovem que estava de carona na moto, foi levado ao hospital em estado grave.

Segundo informações da polícia, por volta das 22h20, Gleison pilotava a motocicleta, quando bateu na traseira do caminhão com placa de Maracaju, conduzido por um homem de 38 anos, que seguia no mesmo sentido. O piloto da motocicleta bateu na traseira, do lado esquerdo no caminhão. Gleison morreu na hora e a Polícia Civil investiga o acidente.

