Motorista bêbado atropela e mata ciclista próximo a shopping da capital

Cleidemilson Aparecido Da Silva Pereira, 31anos, foi levado para a delegacia após atropelar e matar Jenivaldo Da Silva, 41anos, na noite desta terça-feira (14), próximo ao Shopping Bosque dos Ypes, em Campo Grande. O motorista ingeriu bebida alcoólica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do atrelamento seguia pela Rua Lino Villlacha conduzindo Volkswagen UP e a vítima seguia pelo lado oposto da via em uma bicicleta.

Em certo momento o carro e a bicicleta colidiram de frente, o resgato foi acionado, mas Jenilvado não resistiu e morreu no local do acidente. Equipes da Polícia Militar e Civil foram até o local para realizarem testes de alcoolemia no motorista.

Cleidemilson realizou dois testes de alcoolemia, a prova e contraprova, ambos deram resultado positivo para a ingestão de álcool. O motorista foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

Deixe seu Comentário

Leia Também