Motorista em ônibus escolar falso é preso com quase 1t de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 936,8kg de maconha, que estava escondida em compartimentos ocultos de um falso ônibus escolar em Alto Paraíso (PR) em frente à Unidade Operacional Porto Camargo na BR-487 nessa manhã terça-feira (23).

Aos policias, motorista de 31 anos disse que pegou o ônibus em Naviraí (MS) e que pretendia levá-lo até Maringá (PR).

Os agentes da PRF também encontraram no veículo 14,6 kg de skunk, droga que é derivada da Cannabis sativa, mas tem uma concentração do princípio ativo THC até sete vezes maior do que a maconha.

O motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê.

