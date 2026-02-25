Menu
Polícia

Mulher denuncia importunação após primo tentar beijá-la à força em Campo Grande

Vítima relatou que homem aproveitava as visitas ao tio para praticar as ações

25 fevereiro 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Mulher, de 36 anos, procurou a polícia para denunciar um caso de importunação sexual, em que o primo tentou abraçá-la e beijá-la à força. O caso aconteceu em Campo Grande e foi denunciado na última segunda-feira, dia 23.

Ela explicou para a polícia que o comportamento inadequado do suspeito havia começado há dez dias e se intensificado por meio de trocas de mensagens e ligações.

Segundo o boletim de ocorrência, todas as conversas e ligações tinham teor sexual. Porém, a situação passou a ficar insustentável com as visitas do homem na casa para visitar o tio - pai da vítima.

A vítima relatou que, em uma das visitas, no dia 21 de fevereiro, o homem aproveitou que a mulher estava sozinha na cozinha e tentou abraçá-la e beijá-la à força. Reprovando a atitude, ela expulsou o sujeito do imóvel.

Ela representou contra o primo e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como importunação sexual.

