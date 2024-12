Mulher é encontrada morta em casa após ser liberada de UPA

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta em sua residência no bairro Jardim Nhanha, em Campo Grande, nesta quinta-feira (26). O corpo foi encontrado por seu filho adolescente, de 17 anos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência registrado, a mulher havia buscado atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Carlos Vinícius Pistóia de Oliveira – UPA Leblon, na quarta-feira (25), após apresentar um mal-estar. Ela foi prontamente atendida pela equipe médica, medicada e, posteriormente, liberada.

Na manhã desta quinta-feira, o filho da vítima foi até o quarto da mãe e a encontrou já sem vida, aparentemente sem respirar. O adolescente buscou ajuda entre os vizinhos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma equipe médica compareceu ao local.

A médica do SAMU constatou o óbito às 11h38. A Polícia Civil considerou o caso como morte natural, uma vez que não foram encontrados sinais de violência no corpo da mulher. O registro da ocorrência foi feito no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também