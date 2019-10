Mulher é presa em flagrante ao furtar supermercado 3 vezes e morder segurança

Rosimeri Cáceres Valério, 44 anos, foi presa após furtar o Supermercado Pires na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto e agredir o segurançana noite de ontem (19) em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de tentativa de furto no Supermercado Pires e ao chegar ao local encontrou funcionários do estabelecimento tentando conter a autora.

O segurança, de 37 anos não identificado, contou que durante o dia a suspeita praticou cerca de três furtos na loja. Por volta das 20h, Rosimeri voltou ao mercado e mais uma vez tentou sair levando produtos sem fazer o pagamento.

Ao ser detida, ela ficou alterada e agressiva, conforme relatos de testemunhas à polícia. Ao ser questionada se pretendia fazer o pagamento dos objetos, respondeu que não tinha dinheiro.

O segurança, então, tentou levar a autora para o escritório da loja até a chegada da equipe policial, mas foi agredido a tapas, pontapés e mordida na região do abdômen.

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac ) no entro. Ela já responde à processo na Justiça pelo mesmo crime.

