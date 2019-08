Mulher é presa por suspeita de homicídio de servidora desaparecida há 43 dias

Sarah Chaves, com informações do G1

Suspeita de envolvimento com o desaparecimento da servidora pública Nathália Corrêa Batista, 29 anos, foi presa no último fim de semana, em Porto Murtinho (MS). Ela seria amante do homem que foi o último contato da vítima antes de sumir.

A primeira pessoa presa suspeita é um homem que teria tido relacionamento amoroso com Nathália. Ele foi o último a ter contato com ela, inicialmente mentiu aos policiais sobre a relação com a servidora pública e logo após o desaparecimento, trocou de carro, o qual já foi apreendido para perícia.

De acordo com o delegado que investiga o caso, João Cléber Dorneles, com a quebra de sigilo do celular do homem, foi verificado "algo anormal" entre ele e a suspeita, o que motivou o pedido de prisão dela. Os dois seriam amantes.

O delegado explica ainda que o desaparecimento tem indícios de homicídio, pois mesmo com filha pequena e emprego estável, Nathália não entra em contato com ninguém desde 15 de julho e o celular dela não dá sinal.

