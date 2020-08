Mulher morre carbonizada em incêndio enquanto dormia dentro de casa

Sarah Chaves, com informações do Caarapó News

Uma mulher identificada como Maria Rita Fernandes de Oliveira, de 53 anos morreu carbonizada na madrugada desta sexta-feira (21), no distrito de Cristalina em Caarapó.

Conforme informações do Caarapó News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h50 pela Polícia Militar. Na oportunidade a PM informou também para a equipe do Corpo de Bombeiros que o incêndio já havia sido controlado com utilização de um caminhão pipa local, porém com a existência de uma vítima fatal no local.

Conforme outro morador da residência, o marido da vítima, José Carlos, eele estava dormindo quando ouviu barulhos de estalos e percebeu que a casa estava com incêndio ativo

Na ocasião o morador informou a sua esposa que dormia em quarto diferente do dele, deitada em meio as chamas já carbonizada. O mesmo pediu ajuda de vizinhos e utilizaram uma mangueira de jardim para tentar conter o fogo. Em seguida chegou um caminhão pipa do produtor rural "Guedin", sendo assim possível controlar o incêndio.

Alguns minutos depois, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu contato de uma pessoa que se identificou como sendo filha da vítima sendo confirmadas as informações de óbito no local do incêndio, que estava controlado por populares vizinhos.

O homem e familiares presentes no local informaram que a vítima fatal tinha costume de fumar dentro do quarto, e também "ir dormir enquanto fumava".

A Polícia Civil foi comunicada como também a Perícia de Dourados.

