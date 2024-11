Mulher tem nariz amputado após ser atingida com golpe de facão pelo genro em Corumbá

Uma mulher, de 53 anos, teve o nariz amputado ao levar um golpe de facão no rosto durante a tarde de domingo (10), no Centro de Corumbá. O autor da agressão seria o genro da vítima, de 41 anos.

Conforme o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada pela prima do autor. No local, ela contou que o homem teria usado um facão para golpear a sogra, causando um corte em seu rosto.

Outras pessoas que estavam no local socorreram a mulher, a encaminhando para o pronto socorro. Por conta do ferimento, a vítima teve o nariz amputado e acabou inalando muito sangue. Ela está internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia intensiva).

Após atingir a sogra, o autor chamou um motorista de aplicativo e fugiu do local em direção a Ladário; O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de como tentativa de feminicídio e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também