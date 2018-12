Mulheres desaparecem a caminho de Miranda

Quatro moradoras da cidade de Dourados estão desaparecidas. Elas viajavam para Miranda em duas motocicletas e o último contato com a família foi na quinta-feira (20), quando estavam em Bonito.

Patrícia Bahia , Patrícia Maldonado, Carina Dell'Amore Silveira e Rayana Bahia estão sendo procuradas pela família e um boletim de ocorrência já foi registrado.

De acordo com informações, as quatro saíram do município e em dado momento uma delas, disse que estava em Bonito e iriam para Bodoquena para conhecer a região. Depois disso, a família não conseguiu mais contato com o quarteto.

A polícia civil e federal foi informadas, e amigos suspeitam que elas possam ter ficado sem gasolina ou perdidas na mata.

Informações podem ser repassadas a polícia via 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também