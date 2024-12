Mulheres e criança que morreram em acidente grave na BR-163 são identificados

As vítimas do acidente grave ocorrido na tarde de quarta-feira (18), na BR-163, em Sonora, eram da mesma família e estavam viajando para aproveitar as férias.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que um caminhão, que seguia sentido Coxim/Sonora acabou invadindo a pista contrária após um dos pneus estourar. Por conta disso, o veículo colidiu contra uma caminhonete.

Devido o impacto, três passageiros da caminhonete morreram ainda no local do acidente. As vítimas fatais foram identificadas como Luzimar Costa da Silva, de 40 anos, Maria Eduarda Ruppenthal, de 19 anos, e Miguel Ruppenthal, de 10 anos.

O motorista da caminhonete, de 59 anos, foi socorrido em estado grave. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde. A outra criança, que também estava na caminhonete, teve ferimentos leves pelo corpo, ficando internado em observação.

Enquanto isso, o condutor do caminhão sentia dores pelo corpo e também foi socorrido.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

