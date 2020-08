Na mesma rua, igreja e festa dão mau exemplo no Batistão

A Vigilância Sanitária flagrou, na noite de domingo (16), dois locais com aglomeração na mesma rua, Dinamarca, no Jardim Batistão: uma igreja e festa em uma residência.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, na igreja “A Palavra de Cristo”, haviam 80 pessoas participando do culto. O local foi notificado pela equipe. Já na residência havia uma festa com 15 pessoas, que foram apenas orientadas.

Os flagrantes ocorreram em operação conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana, Agetran, Vigilância Sanitária, Semadur e Polícia Militar, que fiscalizam comércios e ações do toque de recolher.

Além das duas situações, 31 estabelecimentos comerciais orientados pelas equipes, 11 orientações em residência, 163 pessoas abordadas e orientadas a retornares e permanecerem em suas residências. 49 estabelecimentos comerciais vistoriados pelas equipes, 2 notificações por falta de alvará, 2 intimações, 65 locais visitados e orientados, 2 Autuações, 1 Interdição, 1 festa particular interrompida e 2 Reclamações atendidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também