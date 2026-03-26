Uma operação conjunta das forças de segurança desarticulou um grupo criminoso que atuava na região norte de Mato Grosso do Sul, após a investigação de um roubo de motocicleta e outros crimes ligados à organização. A ação envolveu equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, do 5º BPM de Coxim e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.

As diligências começaram após o roubo de uma motocicleta em Rio Verde de Mato Grosso, no dia 22 de março. Com o auxílio de câmeras de segurança, os policiais identificaram um veículo de apoio, o que levou à localização do primeiro suspeito em uma propriedade rural.

Durante a apuração, foi constatado que o veículo havia sido entregue como penhora em um ponto de venda de drogas. No local, o responsável pelo imóvel admitiu participação no esquema e afirmou ter cedido a motocicleta para a prática do roubo e de um homicídio em Coxim. Na residência, foram apreendidas porções de substância semelhante à cocaína, além de roupas e acessórios usados nos crimes.

Na sequência da operação, a motocicleta roubada foi encontrada submersa no Rio Coxim, onde havia sido escondida após os suspeitos perceberem a presença policial na região. O veículo apresentava sinais de adulteração, sem rodas e sem placa de identificação.

Com base em novas informações, os policiais seguiram para outro endereço onde, segundo apurado, estariam armas utilizadas pelo grupo para planejar novos ataques contra rivais.

Pior para o 'Neguinho' - Durante essa ação, conforme já noticiado, Ronaldo Jesus de Almeida, de 21 anos, o 'Neguinho', recebeu uma das guarnições do Batalhão de Choque a tiros na residência e durante o confronto, levou a pior.

Mesmo sendo socorrido pela equipe policial até o Hospital Regional de Coxim, ele não resistiu.

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