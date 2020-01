'Operação Laburu' tem 1ª ação no antigo terminal rodoviário da capital

O 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, desencadeou a primeira operação Laburu do ano de 2020, com apoio do 10º BPM, Canil do BPMChoque, Gecam, BPMTran e Cavalaria, contando com 25 policiais distribuídos em 10 viaturas motorizadas, 3 cavalos e 3 cachorros, tendo ainda apoio dos policiais da DERF e DENAR, com o objetivo de reduzir o uso e tráfico de drogas nas imediações do antigo terminal rodoviário de Campo Grande e demais pontos sensíveis da área central.

Além do combate ao tráfico, a ação teve como objetivo recaptura foragidos da justiça, apreender armas e outros objetos de crimes, além de promover uma maior sensação de segurança aos comerciantes e moradores locais.

Durante a Operação, 147 pessoas em atitudes suspeitas foram abordados, além de 16 veículos dentre carros e motos, 9 individuos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, contrabando, venda de medicamentos de forma ilegal e com mandado de prisão em aberto.

Deixe seu Comentário

Leia Também