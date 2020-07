Pai mata filho a facada durante briga, espera polícia e se entrega

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

José Luiz Rodrigues do Nascimento, de 43 anos, matou o filho, Wellington Luiz Santos do Nascimento, de 21 anos, com uma facada na região do tórax, durante discussão na noite desse domingo (12), em Corumbá.

O caso aconteceu na casa onde os dois moravam no Bairro Popular Nova e de acordo com informações do site Diário Corumbaense, o tio da vítima disse à polícia ter ouvido discussão nos fundos da residência por volta das 19h30. Minutos depois, notou que o sobrinho estava sangrando.

José Luiz ficou no local até a chegada da Polícia Militar e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e a arma usada no crime, uma faca de cozinha de aproximadamente 20 centímetros, apreendida.

Wellington foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu ao ferimento e morreu momentos depois de dar entrada no Pronto Socorro da cidade.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia da cidade.

